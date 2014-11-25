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Author Topic: Ferguson, MO  (Read 2644 times)

PatriotUSMC

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Ferguson, MO
« on: November 25, 2014, 02:34:34 PM »
I was watching live streams all night on November 24/25 2014 and notice one big thing that isn't being mentioned anywhere.  There were more police harassing the peaceful protestors than there were trying to stop the criminal looting and burning of local businesses.  They were busy shooting teargas into a coffee shop full of peaceful protestors with hundreds of police outside while a handful of police officers were protecting a fire truck outside a burning building.  Watching the multicast between the live streamers on ustream and the MSM was more disgusting than anything else I saw.  Those coffee drinkers were more of a threat than people lighting cars on fire in a parking lot. . .Great job mainstream media for covering the debauchel while real citizen reporters were getting gassed and shot with rubber bullets.


Randallscrow

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Re: Ferguson, MO
« Reply #1 on: November 25, 2014, 10:48:42 PM »
We're gonna need each other before it's all through.
October 18, 2010 at 6:00pm
We're gonna need each other before it's all Through...
It just is what it is for me and you....
Now I always did things all on my own...
Proud of Acomplishment earned all alone...
Now the tides and seasons have certainly changed...
and this new worlds' order has been rearranged....
The Strong are now weak and the weak weaker still..
and the Cup Runneth Over much harder to fill....
the Emperors are walkin 'round wearing no clothes...
they are tellin' us "Sorry, that's just how it goes"
While they are beating our Plowshares into their Swords...
Our little girls get shot at in Grocery Stores....
Now fightin' each other can't be what we do....
'cuz we'll be needing each other before it's all through....
I'm no longer living my life in the past....
and you can't throw stones in a house made of glass...
The emperor tells us the money's all gone....
But don't worry kids we'll take out a loan....
Please give us your best and we'll send them to War....
Don't worry yourselves 'bout what it's all for....
The emperor's leavin' he's taking his clothes....
he says "sorry my friends that's just how it goes"...
The king says the problems are not what they seem...
It's time to wake up from your American Dream....
Well, were gonna need each other before it's all through....
because the forces against us are not me and you.....
The Wizard of Oz on the Yellow Brick Road.....
says "don't worry yourselves, just do what your told....
We'll print some more money and buy some more food....
while we keep on tellin' you what you should do"....
I'm gettin' real tired.. heard this all before....
I'm startin' to worry 'bout what is in store....
and Reality's getting much harder to see...
I thought I got that from the man on T.V.
I can tell that the News isn't News anymore...
When the only news left is the Football Team Score....
These words fell out on my paper today .....
and you ask me.."so what...are you tryin' to say?".....
and when you ask me "ok what should we do?"....
We're gonna need each other before it's all through....

Randall Crow

Randallscrow

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Re: Ferguson, MO
« Reply #2 on: November 25, 2014, 10:59:18 PM »
The Casualties are Real the property damage is real this time, but the issues are not they have been contrived and promoted by this media that is not inept they are intentional and they are causing this they are the enemy not us and we need to fight the real enemy and pull away the curtain and expose their promotion of all of this......

We're gonna need each other before it's all through.
October 18, 2010 at 6:00pm
We're gonna need each other before it's all Through...
It just is what it is for me and you....
Now I always did things all on my own...
Proud of Acomplishment earned all alone...
Now the tides and seasons have certainly changed...
and this new worlds' order has been rearranged....
The Strong are now weak and the weak weaker still..
and the Cup Runneth Over much harder to fill....
the Emperors are walkin 'round wearing no clothes...
they are tellin' us "Sorry, that's just how it goes"
While they are beating our Plowshares into their Swords...
Our little girls get shot at in Grocery Stores....
Now fightin' each other can't be what we do....
'cuz we'll be needing each other before it's all through....
I'm no longer living my life in the past....
and you can't throw stones in a house made of glass...
The emperor tells us the money's all gone....
But don't worry kids we'll take out a loan....
Please give us your best and we'll send them to War....
Don't worry yourselves 'bout what it's all for....
The emperor's leavin' he's taking his clothes....
he says "sorry my friends that's just how it goes"...
The king says the problems are not what they seem...
It's time to wake up from your American Dream....
Well, were gonna need each other before it's all through....
because the forces against us are not me and you.....
The Wizard of Oz on the Yellow Brick Road.....
says "don't worry yourselves, just do what your told....
We'll print some more money and buy some more food....
while we keep on tellin' you what you should do"....
I'm gettin' real tired.. heard this all before....
I'm startin' to worry 'bout what is in store....
and Reality's getting much harder to see...
I thought I got that from the man on T.V.
I can tell that the News isn't News anymore...
When the only news left is the Football Team Score....
These words fell out on my paper today .....
and you ask me.."so what...are you tryin' to say?".....
and when you ask me "ok what should we do?"....
We're gonna need each other before it's all through....

Randall Crow

LEVI LIBERTY

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Re: Ferguson, MO
« Reply #3 on: December 01, 2014, 01:58:02 PM »
PEOPLE WHO WANT TO KILL DARREN ARE WAY OFF TARGET !!! IF YOU ASK ME ??? THERE IS DEFINATELY A PROBLEM WITH POLICE CORRUPTION AND VIOLENCE. BUT, KILLING HIM WON'T DO ANYTHING TO HELP ! ONLY MAKE IT WORST ! FROM WHAT I SEEN AND HEARD OF THE INCIDENT... IT WAS A JUSTIFIED SHOOTING !!! I ALWAYS TRY TO REMEMBER, TO THINK OF, THE QUOTES ??? " THE REACTION? TO OUR ACTIONS ! ", "EXCEPTING YOUR CONSEQUENCES ! " IF YOU PLAY WITH FIRE? YOU GET BURNED!"," IF YOU PLAY IN WATER? YOU GET WET!" IF YOU ROB A STORE, TRY TO TAKE A COP'S GUN, WHILE BRUTALLY BEATING HIM? YOU HAVE A GOOD CHANCE OF GETTING SHOT !!! ASK YOURSELF IF ??? " THE JUICE IS WORTH THE SQUEEZE ??? " THERE ARE WAY MORE INCIDENTS. WHERE EVERY RACE OUT THERE ARE BEATEN, OR SHOT AND KILLED. THEY DIDN'T DO ABSOLUTELY NOTHING WRONG !!! NO CRIME !!! AND IN MOST CASES! IT DOESN'T EVEN MAKE THE NEWS !!! IF THESE PEOPLE WOULD PROTEST EVERYTIME THINGS LIKE THIS HAPPEN ??? INSTEAD OF RIOTING, SETTING FIRES AND SHOOTING AT POLICE AND OTHERS, FOR ONLY THIS ONE CASE! AND MAKING IT ABOUT RACE, PURGING AND LOOTING... IT ALSO BEING ONE OF THE WORST CASES!  MAYBE,THEY WOULD BE LOOKED AT AS ??? GOOD  PEOPLE!!! OR REAL PROTESTERS !!! INSTEAD OF THE UNEDUCATED TERRORIST !!! DOING EXACTLY WHAT THE SYSTEM WANT'S YOU TO DO ???  JUST BRINGING IN MORE CORRUPTION, TRANNY, POLICE VIOLENCE, MARSHALL LAW, AND FURTHERING THE POLICE STATE BY THEIR ACTIONS !!! USING YOU AS A PAWN, IN THIER GAME... TO ENSLAVE US ALL !!! MAYBE, EVEN SOME POLICE WOULD JOIN OUR PROTEST? OR DO THE RIGHT THING? IF GIVING A CHANCE...BUT, HOW COULD THEY? IN THAT SITUATION !!! YOU MUST GIVE RESPECT! TO GET IT! WE MUST UNITE !!! ALL RACES, RELIGONS,RICH,POOR,MIDDLE CLASS.  ALL ORIGINS, BACKGROUNDS,JOB TITLES, AND DIFFERENCES.TO FIGHT ALL CASES OF POLICE BRUTALITY, VIOLENCE, CORRUPTION AND ANY THREATS TO OUR CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOM!!! WITH A PEACEFULL PROTEST. WITH PRIDE, MORALITY, AND SMART LEADERSHIP !!! TO TAKE OUR COUNTRY,OUR FREEDOM AND LIBERTY ! THE AMERICA, OF THE PEOPLE ! THAT MAKE AMERICA GREAT AND WHY WE LOVE IT!!! WE COULD MAKE A DIFFERENCE FOR OUR LIVES AND OUR CHILDREN'S FUTURE !!!!
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