PEOPLE WHO WANT TO KILL DARREN ARE WAY OFF TARGET !!! IF YOU ASK ME
THERE IS DEFINATELY A PROBLEM WITH POLICE CORRUPTION AND VIOLENCE. BUT, KILLING HIM WON'T DO ANYTHING TO HELP ! ONLY MAKE IT WORST ! FROM WHAT I SEEN AND HEARD OF THE INCIDENT... IT WAS A JUSTIFIED SHOOTING !!! I ALWAYS TRY TO REMEMBER, TO THINK OF, THE QUOTES
" THE REACTION? TO OUR ACTIONS ! ", "EXCEPTING YOUR CONSEQUENCES ! " IF YOU PLAY WITH FIRE? YOU GET BURNED!"," IF YOU PLAY IN WATER? YOU GET WET!" IF YOU ROB A STORE, TRY TO TAKE A COP'S GUN, WHILE BRUTALLY BEATING HIM? YOU HAVE A GOOD CHANCE OF GETTING SHOT !!! ASK YOURSELF IF
" THE JUICE IS WORTH THE SQUEEZE
" THERE ARE WAY MORE INCIDENTS. WHERE EVERY RACE OUT THERE ARE BEATEN, OR SHOT AND KILLED. THEY DIDN'T DO ABSOLUTELY NOTHING WRONG !!! NO CRIME !!! AND IN MOST CASES! IT DOESN'T EVEN MAKE THE NEWS !!! IF THESE PEOPLE WOULD PROTEST EVERYTIME THINGS LIKE THIS HAPPEN
INSTEAD OF RIOTING, SETTING FIRES AND SHOOTING AT POLICE AND OTHERS, FOR ONLY THIS ONE CASE! AND MAKING IT ABOUT RACE, PURGING AND LOOTING... IT ALSO BEING ONE OF THE WORST CASES! MAYBE,THEY WOULD BE LOOKED AT AS
GOOD PEOPLE!!! OR REAL PROTESTERS !!! INSTEAD OF THE UNEDUCATED TERRORIST !!! DOING EXACTLY WHAT THE SYSTEM WANT'S YOU TO DO
JUST BRINGING IN MORE CORRUPTION, TRANNY, POLICE VIOLENCE, MARSHALL LAW, AND FURTHERING THE POLICE STATE BY THEIR ACTIONS !!! USING YOU AS A PAWN, IN THIER GAME... TO ENSLAVE US ALL !!! MAYBE, EVEN SOME POLICE WOULD JOIN OUR PROTEST? OR DO THE RIGHT THING? IF GIVING A CHANCE...BUT, HOW COULD THEY? IN THAT SITUATION !!! YOU MUST GIVE RESPECT! TO GET IT! WE MUST UNITE !!! ALL RACES, RELIGONS,RICH,POOR,MIDDLE CLASS. ALL ORIGINS, BACKGROUNDS,JOB TITLES, AND DIFFERENCES.TO FIGHT ALL CASES OF POLICE BRUTALITY, VIOLENCE, CORRUPTION AND ANY THREATS TO OUR CONSTITUTIONAL RIGHTS AND FREEDOM!!! WITH A PEACEFULL PROTEST. WITH PRIDE, MORALITY, AND SMART LEADERSHIP !!! TO TAKE OUR COUNTRY,OUR FREEDOM AND LIBERTY ! THE AMERICA, OF THE PEOPLE ! THAT MAKE AMERICA GREAT AND WHY WE LOVE IT!!! WE COULD MAKE A DIFFERENCE FOR OUR LIVES AND OUR CHILDREN'S FUTURE !!!!